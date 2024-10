Juventus, occhi su Beto e Maldini: il piano di Giuntoli (Di domenica 13 ottobre 2024) A gennaio Cristiano Giuntoli, visti i problemi di Milik, vuole ingaggiare un centravanti che possa fungere da vice di Dusan Vlahovic. L`ultima Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) A gennaio Cristiano, visti i problemi di Milik, vuole ingaggiare un centravanti che possa fungere da vice di Dusan Vlahovic. L`ultima

Juventus a caccia del vice Vlahovic : Giuntoli rispolvera un vecchio pallino - Insomma, così come per il sostituto di Bremer (per lui stagione praticamente finita, salvo recupero anticipato) il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato e studia già i possibili colpi. A proposito di Udinese, nel mirino della Juventus resta sempre Lorenzo Lucca, protagonista di un positivissimo avvio di stagione con la maglia dei friulani e altro ... (Calciomercato.it)

La Juventus cerca un'opportunità in attacco - non un grande colpo. Ecco il casting di Giuntoli - Non è facile navigare tra le incertezze, e nemmeno tra mille nomi. Anche per questo, a metà ottobre, le idee alla Continassa iniziano a essere... (Calciomercato.com)

Juventus - la decisione è ormai presa : Giuntoli chiude l’affare - A questo punto penso che il centrale lo farà Kalulu. Sembrava essere un semplice tappabuchi, è chiaro che il primo obiettivo della Juve era Riccardo Calafiori, poi sfumato, ma anche Kalulu sta dimostrando il suo valore nel gioco di Thiago Motta, con compiti tattici diversi dal solito e grande propensione ad alzarsi per offrire una soluzione in più. (Tvplay.it)