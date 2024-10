Il prezzo dell’energia elettrica oggi 13 ottobre 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) oggi analizziamo il prezzo dell’energia elettrica in Italia, evidenziando le tariffe stabilite da ARERA e le differenze tra mercato tutelato e libero. Il prezzo dell’energia elettrica oggi stabilito da ARERA è pari a 0.11202 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.12233 €/kWh per la fascia F1 e 0.13174 €/kWh per le fasce F2 ed F3. Il costo dell’energia elettrica al kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte. Quifinanza.it - Il prezzo dell’energia elettrica oggi 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024)analizziamo ilin Italia, evidenziando le tariffe stabilite da ARERA e le differenze tra mercato tutelato e libero. Ilstabilito da ARERA è pari a 0.11202 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.12233 €/kWh per la fascia F1 e 0.13174 €/kWh per le fasce F2 ed F3. Il costoal kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte.

