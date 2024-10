Nerdpool.it - Fortnite – Tutto quello che c’è da sapere su Fortnite: L’Incubo 2024

(Di domenica 13 ottobre 2024)sta tornando su! Halloween è sempre più vicino e, come sempre, il gioco Epic Games si aggiorna con il suo evento a tema:mares! Per prepararsi al lancio, è stato pubblicato un nuovo trailer che vi proponiamo di seguito. Le festività da brividi di quest’anno portano l’esplosivo Billy bomba, una motosega cavalcabile, il ritorno di Scatto dell’Orda e un sacco di ricompense incarico come la scia Destriero di Jack e il deltaplano Il grande Spaventapasseri.durerà fino alla fine del Capitolo 5 – Stagione 4! Attenzione ai tricicli! Vedi un triciclo dietro di te? Scappa! Ora i giocatori possono lanciare un Billy bomba, un Billy il burattino in miniatura che si aggrappa all’avversario più vicino e potresti essere tu. Ti verrà incontro su un triciclo e poi esploderà all’impatto.