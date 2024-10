Sport.quotidiano.net - È il giorno del campionato italiano e di quello di società organizzati dall’Atletica Prato. Modifiche alla viabilità. Marcia, le gare. Viale Galilei: deviazioni e divieti

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Oggi è "il": tutto pronto per ile ildidi. I primi a partire, alle 8:30 saranno i "senior" e i "pro" della 35 km, che ripeteranno il tracciato di tre km daa via Marradi diciassette volte. Fra i contendenti ci sarà anche Andrea Cosi, al quale solo un infortunio ha a quanto pare negato la partecipazione alle scorse Olimpiadi di Parigi. Madrina della gara (che si annuncia combattuta, visto che è valida per le qualificazioni ai campionati mondiali di Tokyo) sarà latrice Antonella Palmisano (foto), olimpionica a Tokyo 2020. Alle 8:50 partirà invece la 20 km femminile delle quattro categorie che vanno dai pro ai master, mentre alle 10:50 sarà la volta della 20 km maschile.