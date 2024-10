Ciclismo in lutto: campione italiano stroncato da infarto durante la gara (Di domenica 13 ottobre 2024) Uno dei più noti ciclisti italiani è stato stroncato da un infarto durante il Campionato Europeo Gravel che era in corso di svolgimento sull’Altopiano di Asiago Silvano Janes, 69 anni, noto cicloamatore trentino, è stato stroncato da un infarto durante il Campionato Europeo Gravel amatori che questa mattina si è svolto sull’Altopiano di Asiago nel Vicentino. Un improvviso e enorme lutto che scuote il mondo sportivo, tanto che gli organizzatori hanno deciso di annullare tutte le altre prove riservate alla stessa categoria e di assegnare soltanto i titoli agonistici per donne e uomini élite. Ancora una tragedia nel Ciclismo – Cityrunmors. Cityrumors.it - Ciclismo in lutto: campione italiano stroncato da infarto durante la gara Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Uno dei più noti ciclisti italiani è statoda undurante il Campionato Europeo Gravel che era in corso di svolgimento sull’Altopiano di Asiago Silvano Janes, 69 anni, noto cicloamatore trentino, è statoda undurante il Campionato Europeo Gravel amatori che questa mattina si è svolto sull’Altopiano di Asiago nel Vicentino. Un improvviso e enormeche scuote il mondo sportivo, tanto che gli organizzatori hanno deciso di annullare tutte le altre prove riservate alla stessa categoria e di assegnare soltanto i titoli agonistici per donne e uomini élite. Ancora una tragedia nel– Cityrunmors.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mario Ciari stroncato da un infarto - sconforto a Carrara : “Era una brava persona” - . Mario aveva 68 anni ed era molto conosciuto in città non solo per il suo lavoro, faceva l’agente assicurativo, ma anche perché i genitori erano i titolari dello storico negozio di elettrodomestici di via Loris Giorgi, in cui in passato non era insolito vederlo assieme al fratello Alessandro. Dei funerali non si sa ancora nulla, ma probabilmente si svolgeranno nei prossimi giorni, una volta ... (Lanazione.it)

Senza lavoro e senza casa : 48enne stroncato da un infarto in un campo - A stroncarlo, un infarto. Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, il 48enne avrebbe accusato i primi sintomi già nel primo pomeriggio, confidando all’amico, con cui viveva, di non sentirsi bene. Sul posto si è portata una volante della Questura di Bergamo, insieme ad una ambulanza e a un’automedica. (Bergamonews.it)

Senza lavoro e senza casa : 48enne stroncato da un infarto trovato in un campo - Sul corpo dell’uomo non sono stati rinvenuti segni di violenza. Una vita difficile, la sua, segnata anche dalla tossicodipendenza. Sul posto si è portata una volante della Questura di Bergamo, insieme ad una ambulanza e a un’automedica. Il personale sanitario del 118, purtroppo, altro non ha potuto fare che constatare il decesso. (Bergamonews.it)