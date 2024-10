Avellino-Casertana 5-0, Biancolino: "Anche stasera la squadra ha dimostrato il proprio valore. Ecco perché ho scelto Russo dall'inizio" (Di domenica 13 ottobre 2024) L'Avellino dilaga contro la Casertana e conquista la terza vittoria di fila in campionato. Raffaele Biancolino, al triplice fischio, analizza la prestazione della squadra: "stasera i ragazzi hanno dimostrato ancora di più quello che sanno fare e il loro valore. Va solo ringraziato questo gruppo Europa.today.it - Avellino-Casertana 5-0, Biancolino: "Anche stasera la squadra ha dimostrato il proprio valore. Ecco perché ho scelto Russo dall'inizio" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'dilaga contro lae conquista la terza vittoria di fila in campionato. Raffaele, al triplice fischio, analizza la prestazione della: "i ragazzi hannoancora di più quello che sanno fare e il loro. Va solo ringraziato questo gruppo

Avellino-Casertana 5-0 - Biancolino : "Anche stasera la squadra ha dimostrato il proprio valore. Ecco perché ho scelto Russo dall'inizio" - L'Avellino dilaga contro la Casertana e conquista la terza vittoria di fila in campionato. Raffaele Biancolino, al triplice fischio, analizza la prestazione della squadra: "Stasera i ragazzi hanno dimostrato ancora di più quello che sanno fare e il loro valore. Va solo ringraziato questo gruppo... (Avellinotoday.it)

Avellino-Casertana - i convocati di mister Biancolino - In vista del match tra Avellino e Casertana, valido per la nona giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38... (Avellinotoday.it)

Avellino-Casertana - Biancolino : "Sarà partita tosta - ma i miei ragazzi stanno crescendo. Sulle scelte e sul cambio modulo…" - L'Avellino ritrova il Partenio-Lombardi. Archiviata la goleada rifilata al Crotone allo Scida e conquistata la seconda vittoria consecutiva in campionato, la squadra biancoverde attende la Casertana per la nona giornata del campionato di Serie C. Raffaele Biancolino presenta la sfida in... (Avellinotoday.it)