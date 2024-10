Un nuovo ponte dell'Uccellino: si assembla la nuova struttura (Di sabato 12 ottobre 2024) Vengono assemblati direttamente nell’area di cantiere dal ponte dell’Uccellino i pezzi di ponte che man mano arrivano dallo stabilimento che li sta costruendo, spesso attraverso trasporti eccezionali viste le dimensioni. E una volta completato il montaggio del nuovo ponte, saranno due gru a Modenatoday.it - Un nuovo ponte dell'Uccellino: si assembla la nuova struttura Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Vengonoti direttamente nell’area di cantiere dali pezzi diche man mano arrivano dallo stabilimento che li sta costruendo, spesso attraverso trasporti eccezionali viste le dimensioni. E una volta completato il montaggio del, saranno due gru a

