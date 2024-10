Serie C, girone C: il Cerignola balza in vetta, oggi altre tre gare (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i primi tre anticipi del nono turno di campionato ora in vetta alla classifica c’è il Cerignola che ha superato 2-0 tra le mura amiche il Sorrento con le reti di Visentin e Salvemini. I pugliesi sono a quota 18, a + 2 sul terzetto composto da Benevento, Monopoli e Picerno. Mezzo passo falso casalingo del Trapani che non è andato oltre l’1-1 contro il Messina evitando il clamoroso ko casalingo: di Udoh la rete del pareggio in pieno recupero dopo il vantaggio degli ospiti con Anatriello in un match che ha visto il Messina costretto a giocare in dieci uomini per oltre un’ora. Sorpresa al “Simonetta Lamberti” dove si è imposta la Turris superando la Cavese 2-1. Decisiva la doppietta di Giannone con la rete metelliana messa a segno da Sorrentino. Anteprima24.it - Serie C, girone C: il Cerignola balza in vetta, oggi altre tre gare Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i primi tre anticipi del nono turno di campionato ora inalla classifica c’è ilche ha superato 2-0 tra le mura amiche il Sorrento con le reti di Visentin e Salvemini. I pugliesi sono a quota 18, a + 2 sul terzetto composto da Benevento, Monopoli e Picerno. Mezzo passo falso casalingo del Trapani che non è andato oltre l’1-1 contro il Messina evitando il clamoroso ko casalingo: di Udoh la rete del pareggio in pieno recupero dopo il vantaggio degli ospiti con Anatriello in un match che ha visto il Messina costretto a giocare in dieci uomini per oltre un’ora. Sorpresa al “Simonetta Lamberti” dove si è imposta la Turris superando la Cavese 2-1. Decisiva la doppietta di Giannone con la rete metelliana messa a segno da Sorrentino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C Girone C : il Benevento vola in vetta - crolla il Catania - Crotone travolto. Sconfitta in casa per il Cerignola | RISULTATI e CLASSIFICA - I risultati della 5ª giornata Venerdì 20 settembre ore 20:45 Messina-Casertana 2-2 Sabato 21 settembre ore 18:30 Sorrento-Turris 0-0 ore 20:45 Avellino-Latina 0-1 Cavese-Monopoli 0-1 Taranto-Altamura 1-2 Domenica 22 settembre ore 16:15 Trapani-Juventus U23 ore 18:30 Giugliano-Catania 3-2 ore 20:45 Audace Cerignola-Potenza 0-1 Benevento-Foggia 4-0 Picerno-Crotone 5-2 Classifica Serie C Girone ... (Calcioweb.eu)

Serie C Girone C 4ª giornata - nuovi padroni : Cerignola in vetta e Benevento secondo | RISULTATI e CLASSIFICA - Il Cerignola ribalta l’iniziale svantaggio contro il Giugliano e conquista la vittoria per 3-1 e un clamoroso primo posto solitario in graduatoria mentre il Benevento riesce ad avere ragione dell’Altamura ultima in classifica solo al minuto 89, prima di raddoppiare nel recupero per una vittoria che vale il secondo posto. (Calcioweb.eu)