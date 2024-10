Rangers Qualiano vs Virtus Athletic Panza: sfida per il primato (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi alle 15.00 il match allo Stadio Comunale Santo Stefano di Qualiano, i ragazzi di mister Vassallo cercano il filotto di 3 vittorie Questo pomeriggio, alle ore 15:00, lo Stadio Comunale di Qualiano sarà il teatro dell’incontro tra i Rangers Qualiano e il Panza, valido per il Campionato di Prima Categoria, Girone B. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, puntano a confermare il loro stato di forma eccellente e mantenere il comando della classifica. Il morale della squadra è alle stelle, soprattutto dopo la recente vittoria per 1-0 contro la Stella Rossa in trasferta, con il gol decisivo firmato da Gala. La visione di gioco e la la determinazione in campo, saranno ancora una volta fondamentale per cercare i tre punti contro un avversario come il Panza, che cercherà di fare risultato. Puntomagazine.it - Rangers Qualiano vs Virtus Athletic Panza: sfida per il primato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi alle 15.00 il match allo Stadio Comunale Santo Stefano di, i ragazzi di mister Vassallo cercano il filotto di 3 vittorie Questo pomeriggio, alle ore 15:00, lo Stadio Comunale disarà il teatro dell’incontro tra ie il, valido per il Campionato di Prima Categoria, Girone B. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, puntano a confermare il loro stato di forma eccellente e mantenere il comando della classifica. Il morale della squadra è alle stelle, soprattutto dopo la recente vittoria per 1-0 contro la Stella Rossa in trasferta, con il gol decisivo firmato da Gala. La visione di gioco e la la determinazione in campo, saranno ancora una volta fondamentale per cercare i tre punti contro un avversario come il, che cercherà di fare risultato.

