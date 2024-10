Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Skov Olsen e Frendrup” (Di sabato 12 ottobre 2024) La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 12 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Skov Olsen e Frendrup” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladellain edicola oggi, sabato 12 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio,e calciomercato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Inter - lunga vita a Calhanoglu : Asllani alle sue spalle non cresce ma il club prende tempo|Primapagina - Ma ad oggi non c’è ancora una posizione così netta all’Inter, certo, se dovesse arrivare qualche buona offerta ci si siederà a tavolino, ma non spicca la volontà di sforzarsi a fare qualcosa in quel reparto.  DUE INTER DIVERSE – Certo, finché c’è Calhanoglu il problema è relativo, ma per Asllani diventa un cane che si morde la coda: quello del play è un ruolo particolare, in cui si acquisisce ... (Justcalcio.com)

Bologna - Italiano per ora è mister X. Gli acquisti stentano e c’è l’insidia Juventus per Beukema|Primapagina - Il tasto dolente è un mercato fatto al risparmio, con diverse seconde o terze scelte, che per ora ha inciso zero: il gol di Iling-Junior a Como e nient’altro. 2024-10-11 20:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM. com: Più dubbi che certezze per il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano che arriva alla sosta: in nove gare ufficiali tra Serie A e Champions League una sola ... (Justcalcio.com)

Milan - ecco chi arriva a gennaio : da Chukwuemeka a un “nuovo Morata” - la situazione|Primapagina - Si passa da Richard Rios del Palmeiras (colombiano classe 2000, un ottimo regista che unisce tecnica, personalità , letture, gioco sul corto e sul lungo a una sostanza invidiabile, che il Milan segue da mesi e sul quale pende una clausola rescissoria da 60 milioni di euro) a Morten Frendrup del Genoa (legato da un contratto in scadenza nel 2028 e seguito dal Brentford in primis, è un giocatore che ... (Justcalcio.com)

Prima pagina Tuttosport : Italia un pari da Pellegrini - La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 11 ottobre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)