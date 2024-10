Pogacar vince ancora il Giro di Lombardia tutti i record di Tadej

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)una volta ildie chiude nel migliore dei modi una stagione da. L’ultimo lo piazza proprio qui, all’arrivo di Como, visto che diventa insieme a Fausto Coppi l’unico corridore a trionfare quattro volte di fila in questa classica monumento delle foglie morte. Non solo: come riportano i dati statistici forniti da RCS, il fuoriclasse sloveno è il primo atleta nella storia a far registrareil poker, Tour, Mondiale,nella stessa stagione. Soltanto Fausto Coppi ha vinto più volte da queste parti, cinque, a quattro ora ci sono Alfredo Binda e proprio, che è anche l’ottavo atleta cheilin maglia iridata, l’ultima volta con Bettini nel 2006. Per, tra l’altro, ci sono dieci vittorie in Italia nel 2024.