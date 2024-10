Nations League verso Italia-Israele | Spalletti pensa a 3-4 cambi rispetto al Belgio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’prosegue la preparazioneil match contro, in programma lunedì sera a Udine e valevole per la. Dopo il pareggio con il, gli Azzurri sono tornati a lavorare a Coverciano agli ordini del commissario tecnico Luciano. Quest’ultimo stando a qualcheo di formazionealla sfida con i Diavoli Rossi. In tal senso c’è la possibilità che Buongiorno possa prendere il posto di Bastoni al centro della difesa a tre, stando a quanto visto nelle esercitazioni su palla inattiva andate in scena oggi. Sugli esterni invece uno tra Dimarco easo potrebbe riposare e lasciare spazio a Udogie oppure a Bellanova. In attacco sembra scontata la presenza dal 1? di Raspadori in appoggio a Retegui.