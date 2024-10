Michele Misseri: «Ho ucciso Sarah Scazzi, poi volevo violentarla ma non ce l'ho fatta». Il "viaggio" sul luogo del delitto e la nuova confessione (Di sabato 12 ottobre 2024) Michele Misseri torna davanti alle telecamere per la prima volta dalla scarcerazione. L'uomo, che è tornato in casa sua ad Avetrana dove 14 anni fa viveva con la moglie Cosima e la figlia Leggo.it - Michele Misseri: «Ho ucciso Sarah Scazzi, poi volevo violentarla ma non ce l'ho fatta». Il "viaggio" sul luogo del delitto e la nuova confessione Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 12 ottobre 2024)torna davanti alle telecamere per la prima volta dalla scarcerazione. L'uomo, che è tornato in casa sua ad Avetrana dove 14 anni fa viveva con la moglie Cosima e la figlia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michele Misseri a Le Iene : «Volevo violentare Sarah Scazzi ma non sono riuscito» - In carcere restano invece la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina, riconosciute colpevoli. Misseri è libero dopo aver scontato una pena per concorso in soppressione di cadavere. È l'ennesima rivelazione di Misseri, fatta all'inviato de Le Iene Alessandro Sortino: «Sotto il fico l’ho spogliata ma poi non l’ho fatto più e l’ho rivestita». (Vanityfair.it)

Delitto di Avetrana - Valentina Misseri accusa il padre Michele : «Ha ucciso Sarah» – Il video - Cosa ha detto Sulla possibilità che vi siano state delle forzature a riscontrare la colpevolezza sua sorella e sua madre l’intervistata afferma che secondo lei «sì», e precisa: «Un po’ sono proprio le carte che me lo dicono, perché comunque la prima versione ha un senso logico, cioè lineare. Sabrina Misseri – sorella di Valentina – e la madre Cosima Serrano stanno invece scontando ... (Open.online)

Delitto di Avetrana - Valentina Misseri accusa il padre Michele : «Ha ucciso Sarah» – Il video - . Secondo Valentina «lui ci ha provato con Sarah – aggiunge – Giustamente lei si è rifiutata. Quindi secondo me lui è lì che poi l’ha voluta zittire, l’ha voluta zittire per sempre», afferma. Michele Misseri a febbraio è tornato in libertà dopo aver scontato la pena per soppressione di cadavere, nonostante continui a dichiararsi colpevole. (Open.online)

Michele Misseri e l'omicidio della nipote Sarah : «Ho avuto un impulso sessuale e l?ho toccata. Poi l'ho uccisa» - Dopo quattordici anni nuove rivelazioni di Michele Misseri, lo zio di Sarah Scazzi morta nel 2014. In carcere a scontare la pena per l'omicidio sono state recluse la cugina Sabrina e la zia... (Ilmessaggero.it)