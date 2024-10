"Mia madre è morta quest'estate". Fin dalla prima riga di "Paradise Garden", il romanzo d'esordio di Elena Fischer, sappiamo che al centro di questa storia ci sarà un dramma (Di sabato 12 ottobre 2024) “Mia madre è morta quest’estate”. Fin dalla prima riga di Paradise Garden, il romanzo d’esordio di Elena Fischer, sappiamo che al centro di questa storia ci sarà un dramma. La voce narrante è quella di Billie, una ragazzina di 14 anni, che vive con la mamma Marika nella periferia di una città tedesca, in un bilocale affacciato sull’autostrada. Per sbarcare il lunario Marika svolge due lavori: donna delle pulizie e barista. Iodonna.it - "Mia madre è morta quest'estate". Fin dalla prima riga di "Paradise Garden", il romanzo d'esordio di Elena Fischer, sappiamo che al centro di questa storia ci sarà un dramma Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Mia”. Findi, ild’diche aldiciun. La voce narrante è quella di Billie, una ragazzina di 14 anni, che vive con la mamma Marika nella periferia di una città tedesca, in un bilocale affacciato sull’autostrada. Per sbarcare il lunario Marika svolge due lavori: donna delle pulizie e barista.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morta Ethel Kennedy - vedova di Robert F. Kennedy e madre dei loro 11 figli - Un cognome ben noto: Ethel Skakel era la vedova del senatore Robert F. Vi preghiamo di tenerla nei vostri cuori e nelle vostre preghiere”. “Era una cattolica devota e si comunicava quotidianamente – ha aggiunto -, e siamo confortati nel sapere che è riunita all’amore della sua vita, nostro padre, Robert F. (Dilei.it)

Morta Giuseppina Caramanno - madre di Gessica Lattuca : lottò per la verità sulla scomparsa della figlia a Favara - E’ morta a 62 anni Giuseppina Caramanno, la madre di Gessica Lattuca, la ragazza di 28 anni, madre di 4 figli, scomparsa nel nulla il 12 agosto del 2018. . La donna, da un paio di anni, stava combattendo contro un grave male, ma era rimasta in prima linea per tenere accesi i fari sul caso e trovare la verità sul destino della figlia. (Gazzettadelsud.it)

Valmadrera in lutto : morta la centenaria Marta Ida Caraccio - Lutto a Valmadrera per la scomparsa della centenaria Marta Ida Caraccio. La donna, che aveva tagliato il traguardo nel mese di febbraio, era stata allora festeggiata dal sindaco Antonio Rusconi, oggi assessore comunale esterno, dal parroco don Isidoro Crepaldi e da Dorino Butti, che... (Leccotoday.it)