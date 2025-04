Dailymilan.it - Milan, riparte il casting per il nuovo organigramma

Leggi su Dailymilan.it

, prende forma la nuova dirigenza rossonera per la stagione 2025/26.Ilcon decisione nella ricerca deldirettore sportivo: come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra oggi e domani l’amministratore delegato Giorgio Furlani incontrerà Igli Tare, ex dirigente della Lazio. L’obiettivo è trovare al più presto un profilo adatto da inserire in società.Tare è attualmente libero da vincoli contrattuali, dettaglio fondamentale che gli permetterebbe di iniziare subito a lavorare per il club rossonero. Un vantaggio importante rispetto ad altri candidati come Sartori o D’Amico, ancora legati a Bologna e Atalanta.Il dirigente albanese conosce molto bene la Serie A e il calcio italiano. Ha maturato una lunga esperienza prima da calciatore e poi da dirigente e, durante la sua permanenza alla Lazio, ha lavorato in sintonia con figure al livello di Claudio Lotito.