Thomas Commisso morto improvvisamente ex portiere di hockey su ghiaccio aveva 41 anni

Il mondo dell'hockey su ghiaccio altoatesino è in lutto per la prematura scomparsa di Thomas Commisso, 41 anni, morto improvvisamente domenica 13 aprile. Classe 1983, Commisso era nato e cresciuto a Bolzano.

