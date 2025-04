Uomini e Donne Gianmarco Steri abbandona Cristina Ferrara spiazza sui social

Cristina Ferrara torna al centro del gossip dopo aver condiviso una storia su Instagram che ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan del programma Uomini e Donne. La corteggiatrice di Gianmarco Steri ha pubblicato un messaggio criptico a poche ore dalla registrazione del 13 aprile 2025, lasciando spazio a sospetti e interpretazioni sul suo possibile abbandono del programma.Uomini e Donne news: il messaggio social di Cristina FerraraLa frase "Quando ti accorgi della recita, chiudi tu certi sipari" è apparsa sul profilo Instagram di Cristina Ferrara, facendo sorgere il dubbio che la giovane possa lasciare definitivamente il programma. Un messaggio breve, ma che ha avuto l'effetto di una bomba, soprattutto alla luce delle anticipazioni emerse dalla recente registrazione.News Uomini e Donne: Gianmarco vicino a Nadia Di Diodato e Cristina si defilaDurante la registrazione del 13 aprile 2025, Gianmarco Steri avrebbe deciso di concentrarsi su Nadia Di Diodato, ignorando di fatto Cristina.

