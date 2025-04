Patente ritirata tre giorni dopo aver fumato uno spinello pronto il ricorso alla Corte Costituzionale

Trevisotoday.it - Patente ritirata tre giorni dopo aver "fumato" uno spinello, pronto il ricorso alla Corte Costituzionale Leggi su Trevisotoday.it Un tranquillo tardo pomeriggio di febbraio "funestato" però da un incidente stradale: una macchina esce da una laterale senza rispettare la precedenza e i due mezzi vanno a sbattere. I danni sono cosa da niente e per i due guidatori non ci sono conseguenze. Ma bisticciano su chi abbia la.

Ne parlano su altre fonti Patente ritirata tre giorni dopo aver "fumato" uno spinello, pronto il ricorso alla Corte Costituzionale. Nuovo codice della strada e cellulare alla guida: prima patente ritirata. Prima stretta col Nuovo codice della strada: guidavano ubriachi, tre patenti ritirate e una denuncia a Salsomaggiore. Anagni: guida sotto l’influenza dell’alcool e finisce fuori strada, patente ritirata. Firenze, cellulare al volante: ritiro immediato della patente per tre automobilisti e multa da 250 euro. VIDEO | Fuma sabato e due giorni dopo gli tolgono la patente. L'autodenuncia del segretario dei Radicali.

Segnala wired.it: Codice della strada, troppe patenti ritirate e sospese, ma gli incidenti calano di poco. E le prefetture non riescono a gestire il carico - Ancora non ci siamo. Con il nuovo codice della strada, aumento record di ritiri della patente di guida (cresciuti addirittura del 73%): non calano, però, altrettanto rapidamente gli incidenti stradali ...

Come scrive ilmessaggero.it: Patente ritirata? A Roma per riaverla è un'odissea: sistemi in tilt, ressa agli sportelli. E c'è anche chi non l'ha più trovata - Poi la prefettura ha tempo 15 giorni per notificare la sospensione, se non lo fa in caso di notifica tardiva o assente puoi recarti al commissariato più vicino e ritirare la patente. Ma noi siamo ...

Riporta padovaoggi.it: Controlli sulle strade, una patente ritirata e tre denunce - La notte scorsa i Carabinieri di Piove di Sacco sono stati impegnati in un'attività di prevenzione sulle strade. Nella notattata sono state identificate 75 persone, controllati diciotto veicoli e tre ...