Ripresi i lavori sulla strada a Olcio A breve il semaforo intelligente

Ripresi ufficialmente oggi, lunedì 14 aprile, i lavori sulla strada Provinciale 72, in località Olcio, dopo la sospensione temporanea avvenuta lo scorso febbraio a causa della necessità di spostare un cavo di fibra ottica di proprietà della società FiberCop.A breve, annuncia il sindaco. Leccotoday.it - Ripresi i lavori sulla strada a Olcio: "A breve il semaforo intelligente" Leggi su Leccotoday.it Sonoufficialmente oggi, lunedì 14 aprile, iProvinciale 72, in località, dopo la sospensione temporanea avvenuta lo scorso febbraio a causa della necessità di spostare un cavo di fibra ottica di proprietà della società FiberCop.A, annuncia il sindaco.

