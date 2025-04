Oasport.it - Paolo Bertolucci: “Mi è piaciuta la versione di Musetti, ma solo Sinner può tenere lo scambio con Alcaraz”

Nuova puntata del podcast “La Telefonata” (una produzione Fandango in collaborazione con il “Tennis Italiano”) cone Adriano Panatta protagonisti. Il tema è stato l’atto conclusivo del Masters1000 di Montecarlo tra lo spagnolo Carlose Lorenzo, che ha visto il successo dell’iberico in rimonta in tre set. Un incontro condizionato dal problema fisico avuto in avvicinamento al match dal tennista nostrano., a questo proposito, ha commentato favorevolmente la prestazione del toscano: “Mi èladi, più consapevole e meno timido in campo. Ha espresso un tennis bello solido, molto più focalizzato sulla partita. Prima sprecava troppe energie nel lamentarsi, mentre ora la situazione è diversa“.Una maniera diversa di stare in campo quella dell’azzurro che porta dei benefici al suo tennis.