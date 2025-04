Veneto Viola rinuncia alla candidatura Una scienziata deve mantenere un’autonomia di giudizio

Viola ha scelto di respingere la proposta arrivata dal Partito democratico e dalla coalizione di centrosinistra, che la invitavano a candidarsi per la presidenza della Regione Veneto. Attraverso un video pubblicato su Instagram, la scienziata padovana ha spiegato la sua decisione, sottolineando come sia fondamentale per chi fa ricerca «mantenere la propria libertà intellettuale e di giudizio, indipendentemente da qualsiasi partito e qualsiasi ideologia». Viola ha poi chiarito: «Credo sia necessario per me rinunciare a questa offerta, seppure importante». Nel suo messaggio ha voluto anche esprimere un augurio ai futuri candidati: «Ringrazio, ma davvero non fa per me, auguro tutto il meglio a entrambi i candidati che saranno identificati, e resto a disposizione qualora vi fosse necessità di un consiglio, su temi specifici, ma a distanza, in maniera indipendente, continuando a seguire la vera passione della mia vita, che è la ricerca scientifica». Lettera43.it - Veneto, Viola rinuncia alla candidatura: «Una scienziata deve mantenere un’autonomia di giudizio» Leggi su Lettera43.it Dopo giorni di riflessione, Antonellaha scelto di respingere la proposta arrivata dal Partito democratico e dcoalizione di centrosinistra, che la invitavano a candidarsi per la presidenza della Regione. Attraverso un video pubblicato su Instagram, lapadovana ha spiegato la sua decisione, sottolineando come sia fondamentale per chi fa ricerca «la propria libertà intellettuale e di, indipendentemente da qualsiasi partito e qualsiasi ideologia».ha poi chiarito: «Credo sia necessario per mere a questa offerta, seppure importante». Nel suo messaggio ha voluto anche esprimere un augurio ai futuri candidati: «Ringrazio, ma davvero non fa per me, auguro tutto il meglio a entrambi i candidati che saranno identificati, e resto a disposizione qualora vi fosse necessità di un consiglio, su temi specifici, ma a distanza, in maniera indipendente, continuando a seguire la vera passione della mia vita, che è la ricerca scientifica».

Ne parlano su altre fonti Viola rinuncia alla candidatura in Veneto: “Sono una scienziata, voglio restare libera”. “Sono una scienziata, questa offerta non fa per me”: Antonella Viola rinuncia alla candidatura…. Regionali, il video di Antonella Viola in cui spiega perché rinuncia alla candidatura in Veneto. Veneto, Viola rinuncia alla candidatura: «Una scienziata deve mantenere un’autonomia di giudizio. Antonella Viola rifiuta la candidatura in Veneto per amore della scienza. Viola rinuncia alla candidatura in Veneto: “Sono una scienziata, voglio restare libera”.

msn.com riferisce: Viola rinuncia alla candidatura in Veneto: “Sono una scienziata, voglio restare libera” - La proposta le era stata fatta dal Pd e dalla coalizione di centrosinistra. La decisione annunciata in un video su Instagram ...

Segnala msn.com: Antonella Viola rifiuta la candidatura in Veneto per amore della scienza - AGI - "Per continuare a nutrire la ricerca, la scienza e la cultura scientifica del Paese credo che per me sia necessario rinunciare a quest'offerta, seppur importante: vi ringrazio ma davvero che non ...

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: “Sono una scienziata, questa offerta non fa per me”: Antonella Viola rinuncia alla candidatura per la Regione Veneto - "Io non sono mai stata iscritta a un partito, né mai lo farò", ha detto l'immunologa alla quale il centrosinistra ha chiesto un impegno per le prossime elezioni ...