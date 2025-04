Casali FdI Salario minimo comunale Misura simbolica Rette degli asili nido aumenti a doppia cifra

Salario minimo cesenate, una Misura tanto simbolica quanto, nei fatti, inapplicabile senza una legge nazionale. Dall’altro, la stessa amministrazione che sbandiera equità e diritti, affonda il colpo proprio su quelle famiglie che quel Salario. Cesenatoday.it - Casali (FdI): "Salario minimo comunale? Misura simbolica. Rette degli asili nido, aumenti a doppia cifra" Leggi su Cesenatoday.it "Da un lato si proclama a gran voce l’introduzione delcesenate, unatantoquanto, nei fatti, inapplicabile senza una legge nazionale. Dall’altro, la stessa amministrazione che sbandiera equità e diritti, affonda il colpo proprio su quelle famiglie che quel

Ne parlano su altre fonti Casali (FdI): "Salario minimo comunale? Misura simbolica. Rette degli asili nido, aumenti a doppia cifra". Centro storico e nuove regole della Ztl, Casali (FdI): "Il giro di vite peggiorerà la situazione". Parcheggi, Casali (Fdi): "Nel 2025 saranno dolori, le tariffe in media aumentano del 60%. Il picco alla Barriera". Casali (FdI): "Cesena ambisce al ruolo di Capitale della Cultura, ma Forlì è già un passo avanti". Crisi del commercio, Casali (Fdi): "Parlare di un centro 'morto' non aiuta? Fare finta di nulla è peggio". Emergenza abitativa, Casali (Fdi): "In sei mesi il Patto per la casa ha prodotto un solo contratto d'affitto".

Segnala corriereromagna.it: Cesena, salario minimo locale di 9 euro: via libera in Consiglio comunale - «Non ravvisiamo situazioni degradanti». È la risposta del vicesindaco Christian Castorri all’interpellanza presentata da Cesena siamo noi, nella ...

Come scrive money.it: Salario minimo in Italia, il governo dimentica di rafforzare la contrattazione collettiva - Niente salario minimo, almeno in questa legislatura. Ma anche l'alternativa proposta dalla maggioranza è molto lontana.

Riporta msn.com: La Toscana introduce il salario minimo delle gare per gli appalti pubblici - lo impone la Costituzione e la Regione non può dunque imporre un salario minimo nei bandi di gara propri o dei suoi enti e organismi strumentali, dove si deve scegliere e fare riferimento ad un ...