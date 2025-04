Trump parla di pace ma l’Ucraina continua a bruciare strage a Sumy 34 morti

Trump, si è detto convinto che il dialogo tra i funzionari di Volodymyr Zelensky e quelli di Vladimir Putin "stia procedendo bene". "Arriva un momento in cui bisogna resistere o tacere", ha aggiunto il tycoon, spiegando che, a suo dire, "abbiamo molti conflitti in corso in tutto il mondo e credo che presto avremo molte buone notizie su alcune di queste guerre".Un ottimismo che appare difficilmente giustificabile, visti gli ultimi spaventosi raid che stanno insanguinando l'Ucraina, con un bombardamento shock sulla città di Sumy in cui hanno perso la vita almeno 34 civili, a cui si aggiungono 117 feriti. A questo è seguito anche un successivo attacco contro la città di Odessa, in cui sono rimaste ferite altre 7 persone.

Riporta ansa.it: Ultimatum di Trump per la pace in Ucraina, Witkoff va da Putin - Si è concluso dopo oltre quattro ore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a San Pietroburgo: lo riferisce l'agenzia Interfax.

Secondo ilfattoquotidiano.it: Non capisco perché si parla di pace ‘giusta e duratura’ per l’Ucraina: una pace anche temporanea ora non basta? - I sostenitori del prolungamento del conflitto ad oltranza non stanno facendo altro che danneggiare ulteriormente l’Ucraina ...

iltempo.it comunica: Dini: “La guerra in Ucraina finirà e Trump cambierà strategia. Meloni lo sa e va a trattare come leader d'Europa” - «Giorgia Meloni col nuovo presidente americano ha un rapporto migliore di ogni altro leader europeo. Il suo viaggio a Washington è ...