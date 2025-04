Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-PSG: prosegue la lunga imbattibilità

-PSG è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.La sensazione è che, se di fronte ci fosse stata una squadra meno organizzata dell’, sarebbe finita in goleada. Ed invece gli uomini di Unai Emery, pur non riuscendo a contenere la strabordante qualità del PSG, nella gara d’andata hanno evitato l’imbarcata, rimanendo in partita fino all’ultimo ed incassando il gol del 3-1 – probabilmente quello che manderà in semifinale la squadra di Luis Enrique – solamente in pieno recupero.-PSG:la(Ansa) – Ilveggente.itSì, a dispetto degli sbilanciatissimi numeri (75% possesso palla per i parigini, che hanno tirato 29 volte verso la porta del “Dibu” Martinez, producendo “solo” 1,95 xG) ins hanno quantomeno limitato i danni, anche grazie ad un discreto primo tempo, in cui erano pure passati in vantaggio con un gol di Rogers, mettendo paura ai pluricampioni di Francia.