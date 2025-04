Iodonna.it - Un messaggio semplice e strappalacrime, che dimostra come per un padre che ha visto il figllio morire il tempo non passi mai

Il 13 aprile, giorno in cui Jett Travolta avrebbe compiuto 33 anni, ilJohn ha scelto di ricordarlo con un toccante post su Instagram. L’attore ha condiviso una foto d’epoca in cui tiene in braccio il figlio bambino, mentre il piccolo si diverte a giocare con le sue orecchie. «Buon compleanno Jett, mi manchi tantissimo. Ti amerò per sempre», ha scritto nella didascalia, lasciando trasparire tutto il dolore e l’affetto che ancora oggi lo legano al figlio scomparso. Il post ha immediatamente generato una forte ondata di commozione tra fan e colleghi, che hanno risposto con parole di conforto. John Travolta, trionfi e cadute di una star guarda le foto Una perdita devastanteJett è morto improvvisamente nel gennaio del 2009, a 16 anni, durante una vacanza con la famiglia alle Bahamas.