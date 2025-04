Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare con un pistacchio operato al Sant’Orsola è fuori pericolo

operatori per la manovra di disostruzione pediatrica. Poi il trasporto in elisoccorso a Bologna Repubblica.it - Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare con un pistacchio: operato al Sant’Orsola, è fuori pericolo Leggi su Repubblica.it I genitori, che abitano a Carpi, hanno allertato il 118 e seguito le istruzioni in videochiamata degliri per la manovra di disostruzione pediatrica. Poi il trasporto in elisoccorso a Bologna

Ne parlano su altre fonti Bimbo 18 mesi rischia di soffocare per pistacchio, salvato dai sanitari del 118 (anche in videochiamata). Bambino di 18 mesi rischia di soffocare con un pistacchio: salvato dai genitori in videochiamata col 118. Bimbo di 18 mesi soffocato da un pistacchio: salvato grazie a una videochiamata. Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare con un pistacchio: operato al Sant’Orsola, è fuori pericolo. Bimbo non smette di piangere e ha continui rigurgiti: così ha salvato la sua famiglia. Bimba di 18 mesi inala uno spillo e rischia di soffocare, salvata.

Lo riporta msn.com: Bambino di 18 mesi rischia di soffocare con un pistacchio: salvato dai genitori in videochiamata col 118 - Attimi di paura a Carpi (Modena), il piccolo è salvo grazie alla telefonata fatta dai genitori ai sanitari: mentre arrivava l’ambulanza, gli operatori li hanno guidati nella manovra di disostruzione p ...

Riporta bologna.repubblica.it: Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare con un pistacchio: operato al Sant’Orsola, è fuori pericolo - I genitori, che abitano a Carpi, hanno allertato il 118 e seguito le istruzioni in videochiamata degli operatori per la manovra di disostruzione pediatrica.

Scrive dire.it: Rischia di morire con un pistacchio, salvato bimbo di un anno e mezzo - Un bimbo di 18 mesi ha rischiato di soffocare per aver ingerito un pistacchio: i sanitari del 118, in videochiamata, hanno guidato i genitori nella manovra e il pistacchio si è spostato. Poi in ospeda ...