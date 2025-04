Foggiatoday.it - Brutto incidente sulla Tangenziale di Foggia: grave un commerciante

Leggi su Foggiatoday.it

E' ricoverato in gravi condizioni il73enne di Ariano Irpino che nella giornata di ieri domenica 13 aprile, è rimasto coinvolto in un bruttissimostradaleStatale 673 di, precisamente in via degli Aviatori, altezza Salice Nuovo. La Volkswagen Passatquale.