Istat in Campania i residenti sono quasi 6 milioni Benevento e Avellino le province più anziane

Campania, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2023, ammonta a 5.593.906 residenti, in calo rispetto al 2022 (-15.630 individui; -0,3%); poco più della metà della popolazione vive nella provincia di Napoli (53,1%). E’ quanto emerge dal Censimento permanente della popolazione dell’Istat.La diminuzione rispetto al 2022 è frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l’estero e dell’aggiustamento statistico. In Campania, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 42.925 (-1.544 rispetto al 2022).Nel 2023 si è ridotta la mortalità (-2.557 decessi rispetto all’anno precedente). Anteprima24.it - Istat, in Campania i residenti sono quasi 6 milioni: Benevento e Avellino le province più anziane Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiLa popolazione residente in, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2023, ammonta a 5.593.906, in calo rispetto al 2022 (-15.630 individui; -0,3%); poco più della metà della popolazione vive nella provincia di Napoli (53,1%). E’ quanto emerge dal Censimento permanente della popolazione dell’.La diminuzione rispetto al 2022 è frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l’estero e dell’aggiustamento statistico. In, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati42.925 (-1.544 rispetto al 2022).Nel 2023 si è ridotta la mortalità (-2.557 decessi rispetto all’anno precedente).

