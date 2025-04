Le cravatte di Napoli e gli agrumi di Sicilia simbolo delle nuove sfide della sostenibilità economica e ambientale.

Leggi su Ildenaro.it

Eleganza ed innovazione. E l’alta sartoria che si sposa con i prodotti di eccellenza dell’agricoltura. C’è letteralmente il ‘succo’ del successo del brand del “Made in Italy”, ed in particolare del “Made in Sud”, nella tesi di laurea di Caterina La Marca, 22 anni, napoletana, neo laureata in Economia aziendale e Green Economy all’Università Suor Orsola Benincasa di. La tesi intitolata “Moda e ‘Made in Italy’ tra tradizione,contemporaneità: il caso-studio “E. Marinella” con relatore Michelangelo Iossa, docente di Teorie e tecniche di branding e communication management (al Suor Orsola un insegnamento trasversale per economia, psicologia e scienzecomunicazione) Caterina l’ha discussa a pochi giorni dalla Giornata Nazionale del Made in Italy. Una giornata che il MinistroImprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha scelto di celebrare martedì 15 aprile proprio acon un incontro all’Unione Industriali, al quale prenderà parte anche Maurizio Marinella.