Cellatica le meraviglie barocche e rococo’ di Casa Museo Zani

Casa Museo Zani, alla scoperta della bellissima dimora di un imprenditore-collezionista che ha arredato la sua Casa con 1200 opere d'arte barocche e rococò.

