Ecco la cartella clinica di Donald Trump

Donald Trump. Ora gli ospiti di Otto e mezzo saranno soddisfatti, visto che il presidente americano si è sottoposto a un check-up complessivo al Walter Reed Hospital di Washington. E secondo quanto ha annunciato Sean Barbadella, medico della Casa Bianca, il leader a Stelle e strisce "gode di una eccellente salute fisica e cognitiva". Tanti saluti, dunque, a chi lo considera un vecchio pazzo o giù di lì. Trump, spiega il medico nel referto, è "pienamente in grado di svolgere le funzioni di comandante in capo e capo di Stato". Il 78enne giunto al secondo mandato (non consecutivo) può contare su "robuste funzioni cardiache, polmonari, neurologiche", Si era sottoposto a una colonscopia a luglio 2024, nel pieno dunque della scorsa vittoriosa campagna elettorale.

