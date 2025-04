Quotidiano.net - Eni e Ypf collaborano per il progetto 'Argentina LNG' a Vaca Muerta

Il gruppo italiano Eni e la compagnia petrolifera partecipataYpf hanno siglato un memorandum d'intesa per la cooperazione sullo sviluppo delLNG' per il trasporto, liquefazione e successiva esportazione del gas prodotto dal giacimento patagonico di, seconda riserva non convenzionale al mondo. Lo riferisce una nota ufficiale di Ypf emessa al termine della riunione tenutasi oggi a Milano tra l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente e ceo della compagnia partecipata, Horacio Marín.