Miriam Leone compie 40 anni la sua carriera in 7 foto

Miriam Leone compie i suoi primi intensi 40 anni. Nata a Catania il 14 aprile 1985 è cresciuta ad Acireale. Iscritta all’Università di Lettere a Catania ha lasciato gli studi per intraprendere la carriera dello spettacolo.La vittoria a Miss Italia nel 2008Nel 2008 partecipa e vince il concorso di Miss Italia dopo essere stata inizialmente eliminata e poi ripescata. La prima grande occasione nel mondo dello spettacolo arriva l’anno successivo: diventa il volto di “Unomattina Estate” su Rai 1 e subito conquista il pubblico. Sul piccolo schermo inizia ad interpretare alcuni ruoli in alcune fiction di successo. Nel 2011 è nel cast di “Distretto di Polizia“. Nel 2015 è tra le protagoniste di 1992, serie tv ambientata nella Milano di Tangentopoli in cui interpreta Veronica Castello, aspirante showgirl pronta a tutto pur di entrare nello showbiz. Lapresse.it - Miriam Leone compie 40 anni, la sua carriera in 7 foto Leggi su Lapresse.it Ex miss Italia, modella, attrice e conduttrice,i suoi primi intensi 40. Nata a Catania il 14 aprile 1985 è cresciuta ad Acireale. Iscritta all’Università di Lettere a Catania ha lasciato gli studi per intraprendere ladello spettacolo.La vittoria a Miss Italia nel 2008Nel 2008 partecipa e vince il concorso di Miss Italia dopo essere stata inizialmente eliminata e poi ripescata. La prima grande occasione nel mondo dello spettacolo arriva l’anno successivo: diventa il volto di “Unomattina Estate” su Rai 1 e subito conquista il pubblico. Sul piccolo schermo inizia ad interpretare alcuni ruoli in alcune fiction di successo. Nel 2011 è nel cast di “Distretto di Polizia“. Nel 2015 è tra le protagoniste di 1992, serie tv ambientata nella Milano di Tangentopoli in cui interpreta Veronica Castello, aspirante showgirl pronta a tutto pur di entrare nello showbiz.

Ne parlano su altre fonti Miriam Leone compie 40 anni: la vittoria a Miss Italia, il bullismo ai tempi della scuola, 7 segreti. Miriam Leone compie 40 anni. Miriam Leone compie 40 anni: la vittoria a Miss Italia, il bullismo ai tempi della scuola, 7 segreti. Miriam Leone compie 40 anni: la vittoria a Miss Italia, il bullismo ai tempi della scuola, 7 segreti. Miriam Leone compie 40 anni: dalla vittoria a Miss Italia al successo nel cinema. Una vita da Leone: i 40 anni di Miriam, la bellissima che è andata oltre la bellezza.

Si apprende da informazione.it: Miriam Leone compie 40 anni: la vittoria a Miss Italia, il bullismo ai tempi della scuola, 7 segreti - L'attrice Miriam Leone festeggia oggi il suo compleanno. Nata a Catania il 14 aprile 1985 è cresciuta ad Acireale insieme al fratello Sergio e ai genitori, Ignazio Leone, insegnante di lettere, e Gabr ...

msn.com riferisce: Auguri a Miriam Leone e Silvio Muccino (ma non solo) - Il 14 aprile è il compleanno dei due notissimi attori. Ma anche di un ex campione di calcio degli anni Ottanta e Novanta. Ecco di chi si tratta. E quanti anni compiono tutti loro ...

Secondo informazione.it: Miriam Leone ne fa 40! Sempre stupenda con dieta intuitiva, camminate all'aperto e yoga - Attrice, ex Miss Italia, icona di stile, mamma e una delle donne più amate d'Italia. In due parole: Miriam Leone. 40 anni oggi, continua a stupire per bellezza, eleganza e soprattutto semplicità. Come ...