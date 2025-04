Al via la campagna La tua energia ci ispira di Snam le persone al centro

Snam presenta oggi "La tua energia ci ispira", la nuova campagna di comunicazione che mira a raccontare e rafforzare l'identità di Snam nel mercato del lavoro (Employer Value Proposition), con l'obiettivo di attrarre nei prossimi tre anni oltre 1.000 nuove persone di talento e accompagnare l'evoluzione del mercato energetico nazionale ed europeo.Nel contesto lavorativo italiano, caratterizzato da sfide significative, con una crisi demografica e tassi di disoccupazione giovanile elevati, è in crescita il lavoro dei giovani nel settore energia e utilities, con un aumento del 9,4% nel triennio 2021-2024, trainato anche dai settori del gas e dell'energia elettrica (+22,4%).L'iniziativa si pone l'obiettivo di dialogare in modo più diretto con le nuove generazioni alla ricerca di migliori opportunità di carriera, raccontando l'identità dell'azienda e il suo impegno per realizzare un'infrastruttura paneuropea verso un sistema energetico multi-molecola, tutto a partire dall'energia delle sue persone.

