Senza anziani perdiamo la nostra identità.

Col Sessantotto, matrice del woke, è cominciato il disprezzo per i «vecchi», visti come dementi. In realtà, i veterani sono depositari della memoria collettiva: per questo rappresentano un ostacolo per le ideologie etnocidiarie che mirano a distruggere l’Occidente.