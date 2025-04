Al via domani il Giro d’Abruzzo 2025 il duo Williams Bennet sfida Brenner per la vittoria Numericamente nutrita la pattuglia italiana

domani a venerdì 18, il Giro d'Abruzzo.L'edizione 2025 della corsa si articola in quattro tappe, per un totale di 616 chilometri, con partenza da Scerni e arrivo ad Isola del Gran Sasso. I 127 corridori iscritti gareggiano per stabilire il nome di colui che succederà nell'albo d'oro al kazako Alexey Lutsenko, vincitore dell'edizione 2024 con la maglia dell'Astana Qazaqstan. Diciotto le squadre al via, due le formazioni provenienti dal World Tour, la UAE Team Emirates-XRG e la Intermarché – Wanty.

