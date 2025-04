Inchiesta Equalize arrestato l’imprenditore Sbraccia tentata estorsione con metodo mafioso

Equalize per trovare un "mediatore" che spingesse la controparte ad accettare una cifra molto inferiore al dovuto. E la banda di via Pattari aveva contattato persone legate alla 'ndrangheta in Lombardia. Con questa accusa è stato arrestato l'imprenditore romano Lorenzo Sbraccia in un filone dell'Inchiesta della procura di Milano sui dossieraggi. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso.Oltre a lui, il giudice per le indagini preliminari di Milano Fabrizio Filice ha disposto l'arresto in carcere di 6 persone. Si tratta di Pasquale e Francesco Barbaro, Francesco Baldo, l'avvocato di Sbraccia Umberto Buccarelli, Giuseppe Trimboli e Fulvio Cilisto.

