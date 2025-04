Massimiliano Mulas convalidato il fermo per gli abusi sulla bambina di 11 anni lo stupratore seriale resta in carcere

Massimiliano Mulas, il 45enne sardo ritenuto l?autore della violenza sessuale sulla bambina di 11 anni di Mestre avvenuta. Ilgazzettino.it - Massimiliano Mulas, convalidato il fermo per gli abusi sulla bambina di 11 anni: lo «stupratore seriale» resta in carcere Leggi su Ilgazzettino.it VENEZIA - Si è avvalso della facoltà di non rispondere, il 45enne sardo ritenuto l?autore della violenza sessualedi 11di Mestre avvenuta.

