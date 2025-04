Ilgiornaleditalia.it - Arriva il primo vaccino anti-pneumococcico specifico per adulti

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ROMA - La Commissione Europea ha approvato ilconiugato 21-valente di MSD (V116) per l'immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva e della polmonite causata da Streptococcus pneumoniae in individui di età pari o superiore a 18 anni. Ilè specificame