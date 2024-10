Manna pensa già al mercato: il Napoli può intervenire sulla fascia destra (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Mattino – Manna pensa già al mercato: il Napoli può intervenire sulla fascia destra L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato di L'articolo Manna pensa già al mercato: il Napoli può intervenire sulla fascia destra proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Manna pensa già al mercato: il Napoli può intervenire sulla fascia destra Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Mattino –già al: ilpuòL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione suldi L'articologià al: ilpuòproviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato - dal Napoli al PSG : boom Manna - Il Napoli, dopo le tre reti nella prima gara contro il Verona, ha subito davvero pochissimo. Gli azzurri sono intenzionati a lavorare in grande, a gennaio si prepara il grosso colpo dal Paris Saint Germain. Ci lavora Manna. Il Napoli sta pensando al mercato di gennaio, gli azzurri vogliono proseguire il modus operandi introdotto da Antonio Conte nella passata sessione di mercato. (Spazionapoli.it)

Calciomercato Napoli - dal Napoli al PSG : boom Manna - Antonio Conte, quindi, avrebbe chiesto a Manna di provare a raggiungere un accordo di massima con Milan Skriniar. com. Gli azzurri sono intenzionati a lavorare in grande, a gennaio si prepara il grosso colpo dal Paris Saint Germain. L’ex Juventus sta cercando di strappare al PSG un calciatore richiesto anche dalla diretta concorrente, La Vecchia Signora. (Spazionapoli.it)

Calciomercato Napoli - Manna è in pole : salti di gioia per Conte - La prima è il Manchester United, che vorrebbe avere un’alternativa in più ai vari Dalot e Mazraoui. Mentre la squadra inglese sulle tracce di Dedic è il Brighton. Tuttavia, in attesa della gara contro i toscani, in casa partenopea bisogna registrare delle novità di calciomercato. Gli azzurri, infatti, giocheranno domenica 20 ottobre allo Stadio Castellani contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. (Tvplay.it)

Calciomercato Napoli - obiettivo fascia destra : due nomi per Manna - Napoli, Tchatchoua osservato speciale Il Napoli è già concentrato sul calciomercato. Il club azzurro resta vigile soprattutto sui potenziali affari dalla Serie A, dove diversi profili interessanti si stanno mettendo in mostra. Calciomercato Napoli, Ebimbe in pole per la corsia destra Gennaio è ancora distante ma il calciomercato del Napoli inizia a prendere forma. (Metropolitanmagazine.it)