La star di Onlyfans Mady Gio accusata di evasione fiscale | Vivo in Svizzera e pago le tasse qui quasi 500mila euro l’anno

(Di sabato 12 ottobre 2024) «Io abito in, non capisco perché dovrei pagare lein Italia».Gio, nome d’arte della content creator diMadalina Ioana Filip, spiega in videocollegamento dal Messico all’inviato de Le Iene Gaston Zama come ha reagito all’indagine della Guardia di finanza nei suoi confronti. Secondo i militari, la 29enne ha evaso contributi su circa 1,5 milioni didi entrate derivate dagli abbonamenti e dai contenuti venduti sulla piattaforma di intrattenimento per adulti. I redditi non dichiarati si riferirebbero agli anni 2021 e 2022. Per eludere il fisco,Gio avrebbe spostato fittiziamente la residenza in, dove ha goduto di un regime di tassazione più favorevole. Ma la content creator spiega che il cambio di residenza ha fatto seguito al suo effettivo trasferimento nel Paese elvetico.