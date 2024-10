La maggioranza si compatta al fianco del sindaco (Di sabato 12 ottobre 2024) Un documento unitario da parte della maggioranza per ribadire pieno sostegno e massima collaborazione al sindaco Antonio Mirra. Nella giornata di oggi (sabato 12 ottobre) si sono riuniti i rappresentanti delle liste, civiche e di partito, che sostengono l’amministrazione del primo cittadino di Casertanews.it - La maggioranza si compatta al fianco del sindaco Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un documento unitario da parte dellaper ribadire pieno sostegno e massima collaborazione alAntonio Mirra. Nella giornata di oggi (sabato 12 ottobre) si sono riuniti i rappresentanti delle liste, civiche e di partito, che sostengono l’amministrazione del primo cittadino di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ASA Montella - tagli illegali nei boschi : da sindaco - giunta e maggioranza silenzi sconcertanti - Purtroppo, registriamo silenzi sconcertanti sul tema “scomodo” dei tagli abusivi. Episodi come quello del grande faggio mutilato, nel paesaggio da cartolina di Ripe della Falconara a Montella, sono sintomo di una diffusa noncuranza, specialmente da parte dei comuni del Parco regionale dei Monti Picentini. (Puntomagazine.it)

I gruppi di maggioranza dell’ex sindaco Festa a muso duro - Noi riteniamo che gli avellinesi abbiano democraticamente e liberamente scelto chi votare e chi eleggere in maggioranza. Se qualcuno pensa di poter riportare nel consiglio comunale di Avellino le vecchie logiche spartitorie che da sempre abbiamo combattuto e dalle quali abbiamo liberato l’Assise cittadina, sappia sin da subito che noi non ci presteremo mai a questo gioco che per anni ha ... (Anteprima24.it)

Maggioranza in fermento durante il consiglio : "Sindaco già messo all'angolo" - "Dopo mesi di nulla alla prima vera decisione da adottare la maggioranza Matacena ha mostrato tutta la sua fragilità politica, tra mille distinguo, lamentele per la mancata condivisione delle scelte, il rinvio sull'orario degli lsu nonché ciliegina sulla torta l'emendamento di "Noi Aversani"... (Casertanews.it)