Kim Jones lascia la direzione creativa di Fendi

Dopo quattro anni nel ruolo di direttore creativo della prestigiosa maison romana, Kim Jones e Fendi annunciano la separazione

Kim Jones lascia Fendi: non è più il direttore creativo del womenswear

Jones aveva appena festeggiato i quattro anni da direttore creativo di Fendi, dopo il suo arrivo nel settembre 2020 al posto di Karl Lagerfeld, morto nel 2019. Adesso si concentrerà sull'altro suo ruolo, quello di direttore creativo per Dior Men. Arnault: «Non vedo l'ora di vederlo con Dior» Il gruppo Lvmh, in una nota, ha sottolineato che Jones ha dato «un contributo significativo al patrimonio ...

Fendi - Kim Jones lascia. Torna Piccioli?

Martin's College of Art and Design, caratterizzando in modo molto personale la sua eleganza. Quasi un omaggio alla storia del brand che ha accolto con onore Kim Jones affidandogli anche le sorti (per la verità non brillantissime) della couture a Parigi. Si pensava che Kim Jones passasse il centenario con l'ultima sfilata di febbraio a Milano per la donna Fendi e che poi andasse via per ...

