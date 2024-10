Fabio Caressa al Next Gen Fest: "Il talento non basta senza l’impegno” (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Fabio Caressa ha aperto il panel del pomeriggio del Next Generation Festival. Lui è uno dei più importanti giornalisti sportivi e ha anticipato la sua presenza alla rassegna fiorentina perché stasera sarà ospite a Ballando con le stelle, dove ballerà con la moglie. Caressa vuole mandare un messaggio molto forte ai giovani: “Il consiglio che posso dare è di non fermarsi e di trovare quello che è il proprio obiettivo e di fare sempre nuove esperienze perché è questo che ci forma”. Sulla sua chiave del successo ha detto che “il talento non basta, è importante l’impegno che ci si mette. Poi, da giovani il compito è avere il coraggio di scegliere e di portare avanti una visione diversa del mondo anche se tutti quanti ti dicono che non è il modo giusto di fare. Lanazione.it - Fabio Caressa al Next Gen Fest: "Il talento non basta senza l’impegno” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 –ha aperto il panel del pomeriggio delGenerationival. Lui è uno dei più importanti giornalisti sportivi e ha anticipato la sua prealla rassegna fiorentina perché stasera sarà ospite a Ballando con le stelle, dove ballerà con la moglie.vuole mandare un messaggio molto forte ai giovani: “Il consiglio che posso dare è di non fermarsi e di trovare quello che è il proprio obiettivo e di fare sempre nuove esperienze perché è questo che ci forma”. Sulla sua chiave del successo ha detto che “ilnon, è importanteche ci si mette. Poi, da giovani il compito è avere il coraggio di scegliere e di portare avanti una visione diversa del mondo anche se tutti quanti ti dicono che non è il modo giusto di fare.

