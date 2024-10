Ilgiorno.it - Ambrogini d’Oro, Forza Italia propone Regina De Albertis. Che è in rampa di lancio come candidata alle Comunali

(Di sabato 12 ottobre 2024) Milano – Unain corsa per l’Ambrogino. Parliamo diDe, presidente di Assimpredil Ance e direttore tecnico e consigliere delegato dell’azienda edile di famiglia, la Borio Mangiarotti. A candidarla per la civica benemerenza è il consigliere comunale diAlessandro De Chirico, che ha condiviso la proposta con lo stato maggiore lombardo degli azzurri, dal segretario regionale Alessandro Sorte all’europarlamentare ed ex sindaco di Milano Letizia Moratti. Nella lettera inviata alla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, De Chirico evidenzia “la visione lungimirante e la capacità di coniugare il rispetto per la tradizione e la storia del territorio con l’innovazione tecnologica e l’attenzione alla sostenibilità ambientale” della De, prima donna alla guida dell’associazione degli imprenditori edili milanesi.