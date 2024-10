Altavilla Vicentina | operaio 25enne muore schiacciato

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si piange un’altra vittima sul lavoro. L’ennesima tragedia questa volta è avvenuta ad, centro in provincia di Vicenza, dove ha perso la vita un. Una morte orrenda. L’della Tecnomat, un’azienda specializzata nella lavorazione di materiali edili, è statoda un bancale. Inutile la corsa in ospedale, dov’è deceduto poco dopo l’arrivo per via della gravissime ferite. ”Alla vigilia del 13 ottobre in cui ricorre la Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul Lavoro in Veneto, apprendiamo dell’ennesimo incidente mortale sul luogo di lavoro costato la vita a un giovanedi 25 anni ad”, afferma Andrea Martella, segretario regionale del Pd veneto. “Una tragedia inaccettabile che ci riporta alla questione della sicurezza sul lavoro per cui non si fa abbastanza.