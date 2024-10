Justcalcio.com - TS – Inter e inchiesta ultras, l’ultima audizione

(Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 10:48:00 Flash news da Tuttosport: Non poteva che durare come una partita di calcio l’di Javier Zanetti negli uffici della Questura. Un’ora e mezza che il vicepresidente ha affrontato con il piglio con cui macinava chilometri in campo. Zanetti, di fronte al personale della Squadra Mobile (che l’ha sentito su delega dei pm antimafi a Paolo Storari e Sara Ombra), non ha avuto reticenze nel parlare dei suoi rapporti con la Curva Nord, di cui è da sempre l’idolo incontrastato: lo era da giocatore e lo è tuttora come dirigente. Negata la soffiata a Ferdico «Sono all’da trent’anni e per me i ragazzi della curva sono sempre stati Marco, Andrea, Mauro. Ho conosciuto anche questo Bellocco: me lo hanno presentato altri della curva circa un anno fa come un semplice tifoso, nient’altro (l’incontro ci sarebbe stato in una circostanza conviviale, ndr)».