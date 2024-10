Studenti fuori sede, il sindaco Sala incontra gli otto rettori per trovare soluzioni al caro affitto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – Si lavora in rincorsa per cercare di tamponare l’ormai annoso problema dei fuorisede che cercano alloggio. Oggi, venerdì 11 ottobre, si è svolto un incontro di circa due ore a Palazzo Marino tra il sindaco Giuseppe Sala e i rettori degli atenei milanesi proprio sul tema del caro affitto e delle residenze universitarie per gli Studenti, che arrivano da ogni regione d’Italia e anche dall’estero in numero sempre più crescente. "Siamo molto soddisfatti dell’incontro di oggi, che penso preluderà a un tavolo ancora più ampio – ha commentato la rettrice dell'Università Statale Marina Brambilla al termine del summit -. Con il sindaco verranno poi condivise delle proposte e c’è l’idea di lavorare insieme con il Comune per un accordo che appunto possa presentare l’esito di questa riunione, cioé una collaborazione con gli otto atenei". Ilgiorno.it - Studenti fuori sede, il sindaco Sala incontra gli otto rettori per trovare soluzioni al caro affitto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11bre 2024 – Si lavora in rincorsa per cercare di tamponare l’ormai annoso problema deiche cercano alloggio. Oggi, venerdì 11bre, si è svolto un incontro di circa due ore a Palazzo Marino tra ilGiuseppee idegli atenei milanesi proprio sul tema dele delle residenze universitarie per gli, che arrivano da ogni regione d’Italia e anche dall’estero in numero sempre più crescente. "Siamo molto soddisfatti dell’incontro di oggi, che penso preluderà a un tavolo ancora più ampio – ha commentato la rettrice dell'Università Statale Marina Brambilla al termine del summit -. Con ilverranno poi condivise delle proposte e c’è l’idea di lavorare insieme con il Comune per un accordo che appunto possa presentare l’esito di questa riunione, cioé una collaborazione con gliatenei".

