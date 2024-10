Spiati i conti delle sorelle Meloni: perquisizioni e sequestri (Di venerdì 11 ottobre 2024) È indagato, per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, l'ex dipendente della filiale di Bisceglie Quotidianodipuglia.it - Spiati i conti delle sorelle Meloni: perquisizioni e sequestri Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È indagato, per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, l'ex dipendente della filiale di Bisceglie

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conti correnti spiati - anche Zaia nel mirino - 572 clienti dell'istituto, tra cui la premier Giorgia Meloni e la sorella Arianna, e tanti altri politici. Pensare che ci sia stata una persona che ha fatto 6mila accessi, vuol dire che anche i sistemi di controllo sono pieni di falle in generale”. Zaia ha poi incalzato sul tema della sicurezza, visto che l’ex bancario è riuscito ad avere accesso ai dati sensibili di migliaia di persone. (Ilrestodelcarlino.it)

Meloni - ministri - vip : conti spiati per oltre 3500 clienti - perquisita casa ex dipendente banca - (Adnkronos) – Conti in banca di Meloni, di ministri, ma anche di parenti della premier spiati da un ex dipendente di banca con all'attivo 6. 637 accessi abusivi. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Webmagazine24.it)

Spiati i conti delle sorelle Meloni - il bancario : «Era solo curiosità - sono un maniaco del controllo» - «Nessun complotto contro il governo, sono un maniaco del controllo». Il reato ipotizzato nei suoi confronti è quello di accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Chi frequenta Coviello lo descrive come un lavoratore «impeccabile» ma «molto curioso» e «pettegolo» Coviello avrebbe effettuato almeno settemila accessi abusivi sui ... (Lettera43.it)