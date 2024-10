Sì definitivo al prolungamento di via Almirante: a fine ottobre l'impresa firma il contratto, a breve i lavori (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una variante urbanistica mette la parola fine ad un procedimento che si trascinava da più di 10 anni: il prolungamento di via Almirante a Foggia. Il Consiglio comunale ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio per quelle particelle che non erano di proprietà del Comune di Foggia, suoli Foggiatoday.it - Sì definitivo al prolungamento di via Almirante: a fine ottobre l'impresa firma il contratto, a breve i lavori Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una variante urbanistica mette la parolaad un procedimento che si trascinava da più di 10 anni: ildi viaa Foggia. Il Consiglio comunale ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio per quelle particelle che non erano di proprietà del Comune di Foggia, suoli

